Jennifer Aniston wil binnenhuisarchitect worden

„Ik vind het geweldig. Ik word er echt gelukkig van”, vertelt ze in een interview in de Smartless podcast.

Eerder liet Jennifer al weten de afgelopen jaren steeds vaker na te denken over het beëindigen van haar acteercarrière. „Ik moet toegeven dat het de laatste twee jaar steeds vaker in mijn gedachten is geweest, en daarvoor nooit.” Dat was wel voordat ze met haar huidige project, The Morning Show, begon. „Dat zoog al het leven uit me.”