Kim Kardashian bezoekt Trump voor drugsdelict

Kim Kardashian, de echtgenote van rapper en Trump-supporter Kanye West, vraagt Trump om gratie te verlenen aan Alice Johnson, een 62-jarige vrouw die al 21 jaar in een gevangenis in Alabama zit voor een drugsdelict. De realityster heeft zich het lot aangetrokken van de gedetineerde.

Kim heeft de ontvangst in het Witte Huis te danken aan Ivanka Trump, de dochter en persoonlijk adviseur van de Amerikaanse president. Kim zette de zaak-Johnson vorig jaar op de kaart door op Twitter aandacht te besteden aan de situatie van vrouw die in 1997 tot levenslang werd veroordeeld voor witwassen en drugscriminaliteit. Alice schreef Kim al eerder een bedankbrief voor haar tomeloze inzet.

Kanye West ontmoette Trump al voordat hij tot president van de Verenigde Staten werd verkozen. Dat was in New York in de Trump Tower.