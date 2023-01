Donny Roelvink: ’Kans om kinderen te krijgen is nu kleiner’

De operatie die de ondernemer onderging om een van zijn ballen te laten verwijderen, verliep volgens Roelvink ook goed. De tumor van 4 bij 4 centimeter op zijn verwijderde testikel is getest en daar kwam een minder agressieve vorm van teelbalkanker uit.

Wel is de kans dat Roelvink kinderen kan krijgen volgens zijn doktoren een stuk kleiner. „Het is een hele grote wens van mij om papa te worden. Ze zeiden ’het kan nog, maar in jouw geval gaat het wel een stukje lastiger worden’. Maar de kans is er nog wel”, aldus de 25-jarige.

Eind december zei Roelvink op Instagram al dat hij geen chemotherapie nodig had. In plaats daarvan adviseerden de artsen hem om „waakzaam te wachten.” Dat houdt in dat Roelvink om de zoveel tijd „check-ups en echo’s” krijgt „om de boel goed in de gaten te houden.” „Volledig schoon kan ik mezelf dus nog niet noemen maar dit is natuurlijk onwijs goed en geruststellend nieuws”, schreef hij in zijn laatste update.