Co-curator Britney Spears: ’Haar vader wil alleen maar zijn reputatie redden’

Ook staat er dat Jamie zo’n 2 miljoen dollar van zijn dochter heeft gebruikt om zijn eigen advocaten van te kunnen betalen. Volgens Montgomery is het ’ironisch’ dat de vader van de Amerikaanse zangeres nu opeens wil dat het curatorschap de wensen van zijn dochter vervult. Het is volgens haar al heel lang duidelijk dat Britney haar vader niet meer in haar leven wil.

Montgomery nam het curatorschap over van Britney’s vader Jamie Spears toen die in 2019 gezondheidsproblemen had. Ze bleef aan als co-curator toen hij terugkeerde. Deze winter diende de zangeres bij de rechtbank in Los Angeles een verzoek in om alleen Montgomery toezicht te geven op haar persoonlijke leven, zoals medische zaken. Jamie zou zich in die constructie alleen nog kunnen bemoeien met haar zakelijke beslissingen.