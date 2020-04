Rambo-acteur Brian Dennehy (81) overleden

De acteur, die in de jaren 70 en 80 in televisieseries als Kojak, Dallas en Dynasty speelde, werd in de bioscoop bekend door zijn rol als Sheriff Will Teasle in de actiefilm Rambo (1982).

Karakterrollen speelde Dennehy in films als Gorky Park en Silverado. De acteur stond ook vaak op het theaterpodium. De tweevoudige Tony-Awardwinnaar speelde in Broadway-producties zoals Death Of A Salesman en A Long Day's Journey Into The Night.