Robert De Niro kleunt mis in armoedige familiekomedie

Wat: film, komedie

Regie: Laura Terruso

Met: Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb

Wat zouden de makers van deze film gedacht hebben? We zetten de populairste Amerikaanse komiek van dit moment Sebastian Maniscalco én tweevoudig Oscarwinnaar De Niro bij elkaar, pennen wat melige gebbetjes neer over (schoon-)familie en klaar is Kees? Hollywood mag dan een opportunistische industrie zijn, zo gemakzuchtig en armoedig als About my father hebben we het zelden gezien.

Voor de geïnteresseerden toch even het verhaal dat co-scenarist Maniscalco baseerde op zijn eigen jeugd. New Yorker van Italiaanse komaf Sebastian (Maniscalco zelf) wil trouwen met zijn gegoede kakvriendin Ellie. Maar voordat hij haar de familiering van oma mag geven, wil zijn Siciliaanse vader Salvo (De Niro) eerst wel eens kennismaken met de aanstaande schoonfamilie.

Aartsflauwe slapstick

Wat volgt is een Meet the parents 2.0 vol geforceerd gekibbel, theatraal gegesticuleer en aartsflauwe slapstick. Een middagje flyboarden eindigt met Sebastian die met zijn blote pielemuis tegen het kajuitraam van het familiejacht knalt. En als Salvo voorstelt een avond Italiaans te koken, eindigt de lievelingspauw van Ellie in de sudderpan. Met belegen mopjes als deze scoort De Niro na het recente Savage salvation zijn tweede miskleun binnen een maand. Laten we hopen dat zijn volgende film - Killers of the flower moon van Martin Scorsese - wel weer een voltreffer is.

✭