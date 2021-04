DI-RECT: ’Er was maar één beslissing mogelijk’

„Dat was heel mooi om naar uit te kijken, maar tegelijkertijd zie je ook wat er gebeurt en dat laat je ook niet koud. Dus ik denk dat er maar een beslissing mogelijk was, en daar kun je je als band niet anders dan achter scharen”, reageerde bassist Bas van Wageningen dinsdag in Beau.

De band wacht geduldig af tot het moment dat weer kan worden opgetreden. „En ondertussen de focus op wat er wel kan en dat hebben we het afgelopen jaar eigenlijk continu gedaan.”

Zo gaf DI-RECT meerdere livestreamconcerten vanaf bijzondere locaties. Ook op 1 mei heeft de Haagse band een digitale show gepland. Dan treden de rockers op met het Residentie Orkest vanuit het AFAS Circustheater in Scheveningen.