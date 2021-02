Baudet loopt weg bij ’walgelijk en irritant’ interview Emma Wortelboer

In Emma’s motie van vertrouwen, een leuk en satirisch bedoeld item in talkshow De Vooravond, stelt BNNVARA-presentatrice Emma Wortelboer vragen aan lijsttrekkers. Dit met het oog op de komende verkiezingen. Vrijdag was het de beurt aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie.

„Koffie zwart, koffie met melk of koffie met suiker”, luidt Emma’s eerste vraag. „Dat hangt ervan af”, antwoordt Baudet.

Emma: „En vandaag?”

Baudet: „Nou, het hangt niet van de dág af, maar het hangt af van de kwaliteit van de machine. Hoe ik me voel. Wat voor weer het is.”

Kindertijd

De Nederlandse koffie is volgens de politicus ’zo ontzettend veel minder lekker dan bijvoorbeeld in Italië. „Ik begrijp niet waarom. Wat dat betreft zijn er wel meer dingen die ik niet zo goed begrijp aan Nederland.”

Emma, lachend: „Hahaha, ja. Inderdaad, ja.”

Als vervolgens ook de kwaliteit van de Nederlandse broodjes de revue is gepasseerd, wil Emma van Baudet weten wat hij het meeste mist uit zijn kindertijd en wanneer hij voor het laatst ’verliefd is geweest op iets’.

Irritant

Maar dan slaat de sfeer om. Baudet: „Ik vind de tóón van de vragen irritant en niet empathisch. Daar straalt geen interesse van uit en dat inspireert niet om iets over mezelf te vertellen. Je hart is dicht, je bent hard. Daar praat ik niet graag mee over intieme zaken.”

Emma: „Wanneer dan wel?”

„Als iemand de vragen op een andere manier stelt dan zoals jij ze stelt. Het is allemaal zo hakkig, zo cynisch, ironisch. Zo van: ’Heuh, ligt het aan het beleg of aan de broodjes?’ Het is allemaal zo flauw. Flauwig. Een flauwige toon en dat is niet leuk. Het gaat niet om eerlijk, het is gewoon niet leuk. Dus: of je gaat veranderen, of ik stop ermee. Ik merk dat dit niet leuk is.”

Walgelijk

Emma: „Moeten dingen altijd leuk zijn?”

„Nee, maar dit werkt niet. Dus laten we stoppen. Ja, ik vind het echt zo’n walgelijk, irritant, oppervlakkig NPO-achtig interview. Tot kijk.”

Overigens wijt Baudet kleffe broodjes aan zowel het broodje als het beleg. „Ik denk dat het een stukje combinatie is.”