Simon Cowell stuurt collega-jurylid weg na ’misplaatste’ grap

Op de vraag wie Simon Cowell het beste zou kunnen vervangen, schreven de andere drie juryleden hun antwoord op een bordje. Waar Amanda Holden en Alesha Dixon voor zichzelf kozen, schreef David Walliams op zijn bordje ’Amanda, want zij hebben het met elkaar gedaan’.

Toen Simon Cowell daarachter kwam, sprong hij uit zijn vel. „Je bent te ver gegaan”, reageerde hij. Na een verhitte discussie, waarin Cowell hem nog in zijn gezicht smeet dat hij een ’smerig mannetje’ was, stuurde hij hem de zaal uit. Waarop Walliams zich niet liet kennen. „Mooi, want ik heb nu toch een etentje met Russell Crowe.” Wat geen grap leek te zijn, want de 54-jarige acteur werd inderdaad door fans in het publiek gespot.

Media en fans wijzen erop dat Walliams zich wellicht onschendbaar voelde, nadat Simon Cowell over hem had gezegd dat hij ’niet te ontslaan was’. „Hoe irritant hij ook kan zijn, hij en de show zijn een perfecte match.”

Alesha Dixon, Amanda Holden, Simon Cowell, Declan Donnelly en David Walliams Ⓒ Hollandse Hoogte