Tweede seizoen van The Split met Barry Atsma

De zesdelige miniserie is momenteel te zien bij BBC First, maar werd eerder uitgezonden door BBC 1. Barry bedankt voor de vele positieve reacties die hij mocht ontvangen na de laatste uitzending, die dinsdagavond te zien was.

De reeks, die in het najaar werd opgenomen in Londen, vertelt over het snelle circuit van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van drie zussen Defoe. Atsma speelt Christie Carmichael, de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt en een van de Defoe-advocaten naar zijn bedrijf lokt.

Andere grote rollen worden gespeeld door Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button en Deborah Findlay.