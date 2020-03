Pepijn Lanen neemt pasgeboren dochter mee naar Buma Awards

„Ik heb mijn dochter meegenomen. Ja, dat is wel spannend maar ze is nog maar vier maanden oud dus ze moet gewoon overal mee naar toe”, lachte Pepijn. „Ze heeft geen keuze.” Liu was overigens in goede handen. Ze werd in een draagzak gedragen door moeder Coco die haar echtgenoot eveneens vergezelde.

Voor Pepijn, ook wel bekend als Faberyayo, is het een bijzondere avond. Voor het eerst valt hij solo in de prijzen. Tijdens het gala neemt de rapper namelijk de Lennaert Nijgh Prijs in ontvangst.