Premium Het beste van De Telegraaf

Lindsey Buckingham klinkt origineel, authentiek oud

— Titel: Lindsey Buckingham — Artiest: Lindsey Buckingham

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Ontslagen, zeggen ze. De grote Lindsey Buckingham, die tussen 1975 en 1987 zo’n bepalende rol speelde binnen Fleetwood Mac in wat we voor het gemak maar hun Rumours-periode noemen, werd drie jaar geleden van de ene op de andere dag op straat gezet door de Brits-Amerikaanse band. Volgens Buckingham was dat omdat hij zich ook met solowerk wilde bezighouden. Of dat de hele, de halve of nog minder dan de waarheid is: voor dit ongetitelde zevende album had 71-jarige gitarist en songschrijver tijd genoeg.