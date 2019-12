Dít is Holland’s Next Top Model 2019

De 18-jarige Marcus Hansma uit het Drentse Hoogeveen is uitgeroepen tot grote winnaar van het modellenprogramma. „Holland’s Next Top Model winnen is een droom die uitkomt. Dit had ik vooraf nooit kunnen vermoeden en ik ben dan ook erg dankbaar voor deze zege”, vertelt de tiener over zijn winst.

Met het modellencontract op zak gaat het nu écht beginnen voor Marcus. „Ik kan niet wachten en grijp elke kans graag met beide handen aan! Daarnaast kijk ik uit naar het moment dat straks de ELLE op de deurmat valt.”

Binnenkort is op Videoland een spin-off van het modellenprogramma te zien. In Holland’s Next Make Over, gepresenteerd door Holly Mae Brood, krijgen fans van HNTM een make-over.