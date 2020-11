Accent nekt ’Ciske’ Dave Dekker in The Voice

Met het nummer Avond (Ik geloof in jou en mij) wilde Dave de coaches Anouk, Ali B, Jan Smit en Waylon overtuigen voor hem te draaien. Dave was van plan te kiezen voor Jan.

Na zijn rol als kleine Ciske in Ciske de Rat, de musical, haalde hij in 2012 een tweede plaats bij het eerste seizoen van The voice kids. Ook probeerde Dave het in Topper gezocht in 2018, waar hij de halve finale haalde. Inmiddels 23 jaar en met een andere stem, waarmee hij zichzelf ’opnieuw wilde laten zien’, ging hij weer voor Nederlandstalig.

Zijn Amsterdamse accent klonk amper door in het voorstelrondje, maar tijdens de vertolking van zijn auditienummer sloop dat er toch weer in. Waylon en Jan waren er niet van gecharmeerd. Anouk vond het vreselijk, mede door de ’nasale stem’. Dave zei na afloop dat hij gespannen was voor zijn optreden.