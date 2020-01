’Elizabeth op zoek naar werkbare situatie Harry en Meghan’

De hertog en hertogin van Sussex kondigden woensdag aan een stapje terug te doen in het Britse koningshuis. Elizabeth kwam kort daarna met haar eigen verklaring via Buckingham Palace. Zij liet daarin al doorschemeren dat de beslissing van haar kleinzoon iets te voorbarig was. „De gesprekken met de hertog en hertogin van Sussex zijn nog in een pril stadium”, luidde het statement. „We begrijpen hun verlangen naar een andere invulling, maar dit zijn ingewikkelde kwesties die tijd kosten om aan te werken.”

Naar verluidt hadden Harry en Meghan de koningin niet laten weten dat ze het nieuws bekend zouden maken. Ook voor de rest van de koninklijke familie zou de verklaring als een verrassing zijn gekomen en die zou erdoor gekwetst zijn.

