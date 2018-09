Kylie Jenner en vriend delen tatoeage

Travis gebruikt de laatste tijd op Twitter een emoji van een vlinder als hij het over Kylie heeft. Vorige maand bracht hij ook een nummer uit dat Butterfly Effect heet, dat over de realityster zou gaan.

Het stel werd voor het eerst samen gezien op het Coachella festival in april, een paar weken nadat Kylie definitief een punt zette achter haar relatie met Tyga. Us Weekly sprak een insider, die beweert dat Trevor in zijn vriendenkring heeft verklaard dat de relatie serieus is.