Lilly Becker verdedigt Boris na vernietigende column

Op Instagram Stories plaatste Lilly dinsdag eerst een foto vanuit een vliegtuig. „Home”, schreef ze bij de luchtfoto van haar thuisstad Londen. Samen met Boris Becker en hun gezamenlijke zoon Amadeus woont zij daar op dit moment nog in een villa in stadsdeel Wimbledon.

Maar de man die zij verlaat, is in deze ongemakkelijke tijd niet thuis. Het tennisicoon zit in Parijs, waar hij als Eurosport-expert bij het Franse stadion Court Philippe-Chatrier commentaar geeft op tennistoernooi Roland Garros.

En de levende legende verdient dan ook meer respect dan Bild-columnist Franz Josef Wagner hem betuigt, vindt Lilly. Die schrijft in zijn column dat Boris ’ooit groot als alle goden’ nu na alle schandalen rond zijn scheidingen, belastingontduiking en miljoenenschulden ’door de goden vervloekt lijkt’. „Waarom?”, vraagt de toekomstige ex zich af. „Hij is nog steeds de vader van mijn zoon en een Duits idool. Stop alsjeblieft.”

