Herman Brusselmans haalt uit naar prinses Amalia

Zijn column begon hij met de opmerking dat Amalia eigenlijk niet in die categorie viel. „Omdat ik haar een leuk meisje vind.” Hij roemt dan ook haar uiterlijk, waarover hij op een gegeven moment: „Deze buste heeft Amalia van haar moeder geërfd, en hoewel ze pas de 17 jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken.”

In een eerdere column maakte hij Shirma Rouse verbaal af, vanwege haar gewicht. Daarin kwamen onder meer Jim Bakkum en Berget Lewis in opstand. Bakkum noemde het stukje ’lager dan laag’. Over Amalia schrijft Brusselmans nu: „Nou ja, ze eet graag frikandellen, friet met mayonaise en Vlaamse karbonaden in wijnsaus, en wat is daar mis mee? Lang leve de prinses!”

Eerder kwam Sander Schimmelpenninck onder vuur te liggen na een opmerking over prinses Alexia.