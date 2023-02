Alec Baldwin wint eerste slag in rechtszaak

Eerder deze maand werd al bekend dat de advocaten van Baldwin van mening waren dat er ’een fundamentele juridische fout’ zou zijn gemaakt in de zaak tegen de acteur. Baldwin werd aangeklaagd voor dood door schuld, maar de wapenwet waar de aanklager op toetste, zou volgens de advocaten van Baldwin nog niet bestaan hebben ten tijde van de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust in oktober 2021. Maandag werd team Baldwin hierover in het gelijk gesteld, waardoor de straf die hem nu nog boven het hoofd hangt aanzienlijk is verlaagd. Van maximaal vijf jaar naar anderhalf jaar.

Gerechtigheid

Een woordvoerder van de openbaar aanklager laat weten „verdere afleidingen” van de zaak te willen voorkomen. Het OM wil dat er „gerechtigheid” komt en wil niet zorgen voor extra „declarabele uren voor advocaten uit de grote stad.” Ook voor wapensmid Hannah Gutierrez-Reed is de aanklacht aangepast.

Baldwin was in oktober 2021 betrokken bij een dodelijk ongeluk waardoor cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk gewond raakte. Hij oefende op de set in de omgeving van Santa Fe met een revolver waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat die ongeladen was. Het wapen ging toch af en raakte Hutchins in haar borst. Baldwin heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij. Baldwin werd eind januari formeel aangeklaagd wegens dood door schuld.