Valt Britney Spears in handen van haar moeder?

Lynne Spears heeft maandag een verzoek ingediend bij de rechtbank in Los Angeles, zo blijkt uit documenten die The Blast online heeft gezet.

Lynne stapte vorig jaar ook al naar de rechter om het wettelijk gezag bij haar ex-man Jamie Spears weg te halen, maar zonder succes. De vader van Britney deed in september, vanwege gezondheidsproblemen, alsnog een stap terug. Sindsdien ligt het zeggenschap tijdelijk bij Spears’ manager Jodi Montgomery.

#FreeBritney

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat Britney weer worstelt met haar mentale gezondheid mede door enkele vreemde filmpjes en foto’s die de zangeres op sociale media plaatste. Veel fans maken zich daarom zorgen en riepen daarom de hashtag in het leven.

De zangeres stelde afgelopen weekend dat dat nergens voor nodig is. „Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, zo schreef ze. „Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds te willen pleasen. Dat is de sleutel tot geluk!”