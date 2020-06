Barrie Stevens na schrappen onemanshow: ’Vooral doorgaan!’

Barrie Stevens, 76 jaar alweer, geeft de hoop niet op en houdt vertrouwen in de toekomst. Hij aast alsnog op een onemanshow. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met zijn 76 jaar is BARRIE STEVENS nog lang en breed niet versleten. Sterker nog, hij lijkt na zijn finaleplaats in Dancing with the Stars en het succes van Beter Laat dan Nooit misschien wel populairder dan ooit. Bitter was dan ook de pil toen hij te horen kreeg dat zijn onemanshow in het theater zou worden geschrapt. Maar dan is Barrie op zijn best en grijpt graag zijn dogma ’vooral doorgaan’ aan. Hij vraagt zijn ’landgenoten’ nu om hulp.