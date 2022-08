’Actrice Anne Heche (53) zondagavond van beademing gehaald’

Anne Heche. Ⓒ ANP / AFP

LOS ANGELES - De actrice Anne Heche is zondagavond (lokale tijd) van de beademing gehaald, nadat ze vrijdag al wettelijk dood was verklaard omdat ze hersendood was, schrijven Amerikaanse media, waaronder The Washington Post en TMZ. Een woordvoerder van Heche bevestigde het nieuws aan The Washington Post.