NikkieTutorials staat stil bij overleden broertje

„Vandaag zou je zestiende verjaardag zijn geweest”, schreef De Jager dinsdag op Twitter. „Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. We missen je zo erg.”

In de zomer van 2017 vertelde NikkieTutorials in een van haar YouTube-video’s openhartig over haar stiefbroertje en de ziekte waar hij aan leed. Destijds was er net opnieuw kanker bij het jongetje geconstateerd nadat hij eerder na anderhalf jaar te zijn behandeld, schoon verklaard was.