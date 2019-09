The Lion King-remake passeert West Side Story in bioscooplijst

The Lion King is inmiddels naar de achtste plek gestegen in de lijst met best bezochte bioscoopfilms aller tijden in Nederland; de musical West Side Story (2,7 miljoen bezoekers) is daardoor naar de negende plek gezakt. De nieuwe leeuwenkoning passeerde vorig week al het origineel, dat in 1995 ruim 2,5 miljoen mensen naar de bioscopen trok.

De best bezochte titels ooit blijven voorlopig The Sound of Music (3,99 miljoen), Irma la Douce (3,62 miljoen) en Titanic (3,4 miljoen).

The Lion King doet het niet alleen in Nederland heel goed. Wereldwijd is de opbrengst van de liveactionfilm binnen zes weken gestegen naar meer dan 1,5 miljard dollar. Hiermee staat de film ook wereldwijd inmiddels in de top 10 van meest succesvolle titels aller tijden. De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt het verhaal van leeuwenjong Simba die het op moet nemen tegen zijn boze oom Scar.