Is interview Van Nieuwkerk eerste stap naar eerherstel? ’Misschien gaat hij Jinek wel vervangen’

Bijna een jaar nadat de Volkskrant onthulde dat er vanwege Matthijs van Nieuwkerk een angstcultuur zou zijn achter de schermen van De wereld draait door, verbreekt de presentator vrijdag de radio-stilte. In een openhartig interview met NRC Handelsblad steekt Van Nieuwkerk enigszins hand in eigen boezem. Echter, hij wijst ook naar de leidinggevenden in Hilversum, die hem naar eigen zeggen nooit hebben ingelicht over het hoge aantal burn-outs. „Dit is zijn eerste stap naar eerherstel.”

Ⓒ ANP