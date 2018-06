Madonna’s nieuwe muziek gelekt

Een bron vertelt aan de krant dat het album zeer persoonlijke en controversiële teksten bevat. „Madonna is van plan haar meest uitgesproken album ooit te maken. Ze zal razend zijn dat deze eerste versies van het materiaal al uitgelekt zijn, terwijl het juist de bedoeling was om alles in één klap naar buiten te brengen en te zorgen voor een echt schok-effect.”

De track Risky Places gaat over alle plekken waar de 59-jarige zangeres graag seks zou willen hebben, waaronder een golfbaan, kerk, de kelder van haar vader, een begraafplaats en de slaapkamer van Kendrick Lamar. Madonna schijnt ook te rappen in dit nummer.

Dos Hermanos is een langzaam nummer over twee broers die gescheiden worden door de immigratiedienst. Ze zingt dit lied deels in het Spaans. In Falling Free kijkt ze terug op de abortus die ze liet uitvoeren toen ze nog jong was en op alle dingen die ze als kind heeft moeten missen.

Ook van andere nummers van het album komen steeds meer kleine details naar buiten. Zo vertelt Smartgun het verhaal van een donkere jongen die neergeschoten is door de politie en wordt in Persistance heel vaak de zin ’If you want something, you have to ask for it’ herhaald.