Voormalig Fleetwood Mac-toetsenist Brett Tuggle (70) overleden

Tuggle voegde zich in 1997 bij Fleetwood Mac en speelde tot en met 2018 op alle tours van de iconische Brits-Amerikaanse band. Naar eigen zeggen moest hij vertrekken, omdat zangeres Stevie Nicks vond dat hij te hecht was met haar ex en gitarist Lindsey Buckingham, zo vertelde Tuggle in 2020 aan Rolling Stone.

Eeder dat jaar werd Buckingham al door Nicks en de rest van de bandleden op straat gezet. „Deze man is simpelweg een meester”, vertelde de gitaarvirtuoos in 2021, toen hij Tuggle tijdens een van zijn concerten voorstelde aan het publiek. „Hij is een uitmuntend toetsenist, bassist, gitarist en zanger. En hij neemt bovendien veel integriteit en helderheid met zich mee. Het is uitgesloten dat we deze show zonder hem zouden kunnen doen. Wij houden zielsveel van hem.”

De toetsenist, gitarist, zanger en liedjesschrijver speelde eerder ook bij onder anderen Rick Springfield, David Lee Roth, Chris Isaak en Whitesnake. Eerstgenoemde reageerde op Twitter bedroefd op het nieuws van zijn dood.