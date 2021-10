Jamie Foxx ziet traditioneel huwelijk niet zitten

„Kinderen, een stationwagen en een schattig huis...dat is gewoon niets voor mij. Ik zie mezelf niet in het huwelijk treden met iemand. Ik heb twee dochters van 27 en 12 en ik heb veel van hun vrienden zien lijden doordat hun ouders uiteindelijk gingen scheiden. Dat laat littekens achter bij een kind”, aldus Jamie.

Ondanks dat hij niet met de moeders van zijn kinderen getrouwd of samen is, is zijn familie wel hecht. „Het klinkt misschien gek, maar wij zijn door de jaren heen juist naar elkaar toegegroeid. We zijn een moderne familie en dat gaat heel goed, er is veel liefde onderling. Het is hard werken en natuurlijk zijn er weleens teleurstellingen, maar uiteindelijk hebben we heel veel om dankbaar voor te zijn.”

Jamie deelt dochter Corinne (27) met Connie Kline en dochter Annalise (12) met Kristin Grannis.