Marga Bult: ’Als ík het doe ben ik direct een racist’

Bult prees Tan als presentator en stelde dat hij het Eurovisiesongfestival zou moeten presenteren. Ze voegde er echter wel aan toe dat hij „een kleurtje” heeft. De zangeres, bekend van het songfestivalnummer Rechtop in de wind, kreeg veel kritiek op sociale media. Veel mensen noemden haar een racist. „Je kunt tegenwoordig echt niets meer zeggen”, stelt zij in een reactie aan het AD. „Ik sta voor een multiculturele samenleving en ik ben niet racistisch.”

De zangeres kwam vorige week in botsing met Glennis Grace nadat zij de traditionele Zwarte Piet had verdedigd. Zij noemde de zwarte pieten „oer-Hollandse cultuur” en stelde zich „machteloos te voelen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Waar gaan heen we met ons land, met onze cultuur, onze normen en waarden. Ik slaap er wel eens een nacht slecht van.”

De zangeres stelt in het dagblad „het oprecht goed bedoeld te hebben. Als ik twee blanke presentatoren had genoemd, was het ook niet goed geweest. Ik had helemaal niet de intentie om racistisch te zijn.”