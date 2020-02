That ’70s Show-acteur Danny Masterson eist specificatie misbruikbeschuldigingen

Volgens Masterson is er geen sprake van een zaak, omdat de vrouwen - waarvan er twee anoniem zijn gebleven in de aanklacht - niet specificeren wat er met hen zou zijn gebeurd. Zolang ze dat niet doen, is er ook geen reden hem te vervolgen, zo beargumenteert de acteur volgens TMZ in nieuwe rechtbankdocumenten.

De vier vrouwen namen afgelopen zomer juridische stappen tegen Masterson, de Scientology-kerk en de baas van die organisatie, David Miscavige. Ze zeggen dat de kerk ze heeft gestalkt en geïntimideerd om ze zo het zwijgen op te leggen.

De acteur heeft altijd ontkend seksueel geweld te hebben gepleegd. Aantijgingen daarover kostten hem eind 2017 zijn rol in comedy The Ranch. In de nieuwe documenten benadrukt Masterson dat er destijds politie-onderzoek heeft plaatsgevonden, maar er geen aanknopingspunten voor een zaak tegen hem werden gevonden.