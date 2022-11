Jonas Jonasson: ’Na elf miljoen verkochte boeken nog niets verbeterd’

Premium Cultuur

’Exit’: saaie weduwnaar bloeit op na moord

Euthanasie is in Groot-Brittannië verboden. Wat niet wil zeggen dat het niet heimelijk toch gebeurt. In de thriller Exit van Belinda Bauer is een geheim, anoniem gezelschap actief, dat terminale patiënten met een overlijdenswens helpt die te vervullen.