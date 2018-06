Fans sturen moeder Gerard Joling sieraden toe

Dat vertelt Gerard aan Shownieuws. „Ik krijg het al helemaal opgestuurd van iedereen. Mensen die een kettinkje of een armbandje opsturen of weet ik veel wat. Ook die mensen: hartelijk bedankt voor het meeleven. Veel te gek.”

Geer zal zijn moeder ook nog wel verwennen met de nodige bling bling, zo belooft hij: „Ze krijgt van mij wel weer een paar leuke kettinkjes en armbandjes, komt helemaal goed.”

Volgens de zanger is ze inmiddels wel weer over de schrik heen. „Ze heeft vannacht wel weer goed geslapen. Ze sliep natuurlijk niet alleen, Cor is natuurlijk bij haar, haar vriend. Het gaat allemaal prima, dus daar ben ik blij om.” Wel heeft Jannie de sloten laten vervangen van haar huis en is er een nieuw alarm geïnstalleerd.