Led Zeppelin-gitarist in clinch met Robbie Williams

De plaatselijke autoriteiten van het bestuurlijk gebied Kensington en Chelsea hebben de beslissing over de kwestie voorlopig uitgesteld, meldt de BBC. Page zegt daar zeer tevreden mee te zijn: „Ik denk dat uitstel een zeer goede conclusie is.”

Beide supersterren bakkeleien al sinds 2013 toen Robbie het optrekje kocht naast dat van de Led Zeppelin-gitarist. Page (74) woont er al sinds 1972 en heeft eerder bezwaar ingediend tegen de verbouwingsplannen die de 44-jarige Robbie had. Robbie Williams diende in januari zijn plannen in bij de gemeente om een kelder onder zijn huis te bouwen ten behoeve van een zwembad en sportfaciliteiten.

Jimmy Page zal zijn huis in West-Londen altijd beschermen Ⓒ Hollandse Hoogte

’Nieuwe bedreiging’

Page protesteert in een bezwaarschrift van twee pagina’s. Hij noemt zijn huis daarin één van de meest historische gebouwen in de Britse hoofdstad. „Na meer dan veertig jaar het torenhuis te hebben beschermd, zet ik nu de strijd voort tegen een nieuwe bedreiging voor dit kostbare en unieke gebouw”, schrijft Page.

Page woonde ook de vergadering bij waarin Williams’ aanvraag voor de bouwvergunning werd besproken door gemeenteambtenaren. Hij zei tegen de aanwezigen dat hij het als zijn plicht voelt om het huis te beschermen. De commissie besloot daarop de beslissing uit te stellen om beter uit te zoeken aan welke voorwaarden en voorschriften de bouwaanvraag van Robbie Williams dient te voldoen.