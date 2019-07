Het neusje van de zalm

De kloeke Visvrouw van Co Westerik is heerlijk alledaags zonder erotische verwijzingen. Ⓒ Foto’s Dordrechts Museum

Vis is al eeuwenlang een dankbaar onderwerp in de kunst. Het Dordrechts museum laat met de tentoonstelling Beet! Vissen naar verborgen betekenissen een enorme verscheidenheid aan objecten zien waarin de vis centraal staat. En wat blijkt? Vis is niet altijd wat het lijkt.