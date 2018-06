Jamie Foxx speelt Spawn in filmversie

„De engste films zijn die waarbij de slechterik niet praat”, vertelt McFarlane aan Deadline. „Het verwart mensen want door de stripheldenindustrie denkt iedereen meteen aan Captain America. Dan vertel ik hen: ’Nee denk aan John Carpenters The Thing of Hitchcock’. Dit is niet een man in een kostuum. Aan het einde van de film hoop ik dat het publiek zegt, is dit een geest die verandert in een man of een man die verandert in een geest?”

McFarlane onthult ook van plan te zijn een Spawn-trilogie te maken. McFarlane schreef de rol voor Jamie Foxx jaren geleden en de acteur is heel blij om mee te doen aan het project. „Een paar jaar geleden vloog ik naar Arizona om de man te ontmoeten achter één van de meest geweldige superhelden in het universum”, zegt Jamie. „Hij was verbaasd dat ik zo enthousiast als een kind was om Spawn te mogen spelen. Ik vertelde hem dat niemand harder zou werken dan ik als ik de kans kreeg... en nu is de kans hier! Ik ben blij en klaar om te transformeren... tijd om te stralen.”