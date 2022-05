Rapper Fresku in paniek tijdens helikoptervlucht: ’Ik heb liggen gillen’

De 35-jarige Fresku, Ambassadeur van de Vrijheid, liet vooraf al weten dat ’het verkondigen van het vrije woord’ voor hem veel belangrijker is dan zijn angst om te vliegen. „Hiphop is een genre waar je heel veel informatie in kwijt kan. Ik voel me als rapper dan ook het gezicht van het vrije woord. Ik vind het ambassadeurschap een mooi iets. We doen iets belangrijks vandaag.”

Vlak voor hij aan boord van zijn helikopter ging, kreeg de rapper een veiligheidsbriefing. „Het was heel gedetailleerd en natuurlijk vooral gericht op wat je moet doen als het misgaat. Ik heb het allemaal gehoord, maar ik negeer het maar een beetje. Ik denk dat deze dag naderhand een hele leuke herinnering gaat worden”, lachte de rapper nog op vliegbasis Gilze-Rijen.

Adrenaline

Maar eenmaal in de lucht viel het Fresku alsnog ontzettend zwaar en had hij zijn vliegangst niet meer onder controle. Op het Malieveld in Den Haag moest hij dan ook bijkomen en werd hij ondersteund door een van de bemanningsleden. ,Het is alsof je in een achtbaan zit die heel lang duurt”, vertelt de Eindhovenaar, die er later toch om kon lachen, aan het AD.

,,Ik zat op een gegeven moment tijdens de vlucht helemaal door mijn adrenaline heen en het ging maar door. Daarna ging de deur open, toen hield ik het niet meer. Ik heb daar zo liggen gillen.”