Coco Austin geeft peuter borstvoeding

Coco plaatste een foto op Instagram waarop de blonde schone te zien is, terwijl Chanel op haar borsten ligt. „Ik volg een aantal pagina’s op Instagram voor krachtige moeders en ik houd echt van de inspirerende foto’s die zij plaatsen waarop te zien is hoeveel liefde er tussen een moeder en kind is, of ze nu wel of geen borstvoeding geeft. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit maak.”

Eerder liet de 39-actrice al eens weten dat de meeste vrouwen aankomen door hun zwangerschap, maar dat Chanel ’al het vet uit haar heeft gezogen’. „Chanel is mijn levende liposuctie! Ik was vroeger veel voller, maar door Chanel viel ik af. Ik moet mijn hele leven zwanger zijn”, grapt Austin.