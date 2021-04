Extern onderzoek naar ’grooming’ NOS-verslaggever

Vorige week verklaarden verschillende mannen op sociale media over de vermeende groomingpraktijken van de journalist, die ook vanuit zijn functie regelmatig contact had met jongeren. Grooming is het versturen van seksueel getinte berichten naar minderjarigen. Daarnaast zou hij een bovenmatige interesse hebben gehad in jongens van 18 en 19 die dus net meerderjarig waren.

Enkele van hen waren jonge, ambitieuze journalisten die hij had leren kennen op de introductiekampen van Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Bij deze opleiding was hij na een incident zeven jaar geleden met een destijds 18-jarige student al niet meer welkom.

Hoewel de NOS al eerder had laten weten dat het ’complexe’ onderwerp ’onze volle aandacht’ heeft, blijkt nu dat er een extern bureau is ingeschakeld. Vorige week was dat nog niet het geval, terwijl er toen wel gesprekken tussen de man, zijn leidinggevende en de hoofdredactie hebben plaatsgevonden. De NOS gaat niet in op de vraag wat er in de tussentijd aan de situatie is veranderd.

„In deze kwestie past grote zorgvuldigheid”, laat de omroep via een woordvoerder weten. „We hebben daarom besloten om een onafhankelijk en deskundig bureau in de arm te nemen. Omdat dit een zaak is tussen werkgever en werknemer, kunnen we hier verder geen uitspraken over doen.”

De NOS is ook gevraagd of de verslaggever op dit moment nog aan het werk is, en of er na de nieuwsberichten van afgelopen week meldingen bij de omroep zijn binnengekomen. Hierop wilde ze geen commentaar geven.