Geen nieuwe content op TikTok in Rusland

Die wet maakt het mogelijk om jarenlange gevangenisstraffen op te leggen aan mensen die „nepnieuws” verspreiden over het Russische leger of die oproepen tot sancties tegen Rusland. TikTok laat in een statement weten dat gebruikers in Rusland wel berichten naar elkaar kunnen blijven sturen en dat het de omstandigheden in het land monitort ’om te bepalen wanneer we onze volledige service kunnen hervatten, waarbij veiligheid onze hoogste prioriteit is’.

De videodienst zegt ondanks de gebruikersbeperking in Rusland een podium te willen blijven bieden aan ’creativiteit en entertainment dat zorgt voor ontspanning en connecties tijdens deze oorlogstijd waarin mensen immense tragedies en isolatie meemaken’.

TikTok is vooral populair onder tieners. Vorig jaar telde de dienst een miljard gebruikers.