’Meghan stort zich vol overgave op nieuwe rol’

Haar nieuwe koninklijke look toonde ze tijdens het tuinfeest van prins Charles op 22 mei. En nu is ze er helemaal klaar voor om de handen uit de mouwen te steken. Een insider van het koningshuis vertelt dat Meghan echt niet van plan is alleen maar ziekenhuizen te openen of lintjes door te knippen.

Ze is zich al druk aan het voorbereiden op liefdadigheidswerk dat ze zal gaan doen, zegt Lorraine Heggessey, algemeen directeur van The Royal Foundation, de liefdadigheidsstichting van prins William, Catherine, prins Harry en nu ook Meghan. „Ze zal zich waarschijnlijk focussen op jonge vrouwen en tienermeisjes. Ze maakt zich nu vertrouwd met het ’landschap’ daarvan in dit land. Ze ontmoet verschillende groepen en doet dat het liefst in een privésetting, zodat ze hen ook persoonlijk kan leren kennen.”

Veranderingen

Haar goede vriend, makeup-artist Daniel Martin voegt daaraan toe: „Er ligt veel werk voor haar klaar en het vraagt een sterke persoonlijkheid om die rol te vervullen. Meghan heeft nu een enorm platform, waar ze echt het activisme kan bedrijven dat ze graag wil. Ze kijkt ernaar uit die rol op zich te nemen en veranderingen te kunnen bewerkstelligen.”

Meghan maakt zich nu klaar voor haar eerste openbare verschijning naast prins Harry en de rest van de koninklijke familie; op het balkon van Buckingham Palace tijdens het jaarlijkse Trooping the Colour, ook wel bekend als The Queens Birthday Parade, op 9 juni. Dan viert koningin Elizabeth haar 91e verjaardag. Maar Meghan heeft met haar speech op de trouwreceptie al bewezen dat ze stevig in haar schoenen staat temidden van haar haar nieuwe koninklijke familieleden.