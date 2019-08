Hete Famke Louise smelt in filmdebuut

Om het tienjarig jubileum van Cineville te vieren, kregen drie regisseurs carte blanche om een korte film te maken. Regisseur Thessa Meijer greep deze kans met beide handen aan en creëerde Hitte, een ’romantische komedie met een twist’. Hitte gaat over een verlegen meisje (Famke Louise) dat op een hete zomerdag verkoeling zoekt in een ijssalon. Het oogcontact met de ijscoman doet de temperaturen echter nog verder stijgen waardoor een absurde situatie ontstaat.

„Deze zomer krijgen we opnieuw te maken met extreme temperaturen. In Hitte zorgt dit niet alleen voor oververhitte gezichten en smeltend ijs, maar ook voor hoog oplopende emoties. Verlegenheid, stotteren en blozen zijn in deze wereld niet geoorloofd”, vertelt Thessa Meijer.

„Famke Louise duikt voor deze rol in een karakter dat qua persoonlijkheid ver van haar afstaat. Dit doet ze supergoed, met humor en vol overgave. Famke en Daniël hebben een sterke chemie.”

Naast Famke, spelen ook Daniël Kolf, Frits Lambrechts en Anouk en Priscilla uit The Voice Kids een rol in de film die slechts 2,5 minuut duurt.

„Als mensen je voor zoiets vragen, zeg je geen nee. Ik voerde vroeger thuis vaak toneelstukjes op voor mijn ouders en speelde een rol in de slotmusical van groep 8. Maar verder heb ik nooit een acteeropleiding gevolgd”, zei Famke eerder over de acteerklus. Het personage dat zij speelt, lijkt totaal niet op haarzelf, bevestigt ze. „Maar zo moeilijk is acteren niet: je denkt gewoon ’nu speel ik iemand die onzeker en verlegen is’ en dan bén je het.”