Sharon Osbourne in quarantaine, kleindochter heeft corona

„Ik keek er ontzettend naar uit om weer met jullie samen te zijn, maar mijn kleindochter Minnie is positief getest op het coronavirus. Zij is de dochter van mijn zoon Jack, die gelukkig niet besmet is geraakt. Zijn vrouw ook niet, dus dat is goed nieuws. Ook ik ben negatief getest, maar zo blijkt maar weer dat kinderen wel degelijk vatbaar zijn voor het virus”, aldus Sharon tijdens een live-verbinding met haar collega’s in de studio.

The Talk is maandag van start gegaan met het elfde seizoen. Osbourne is een van de vaste presentatoren sinds 2010.