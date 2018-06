John Lennon Bus komt naar Nederland

In Amerika is de John Lennon Bus al jaren een fenomeen. De bus is in het leven geroepen door Yoko Ono, de vrouw van de in 1980 vermoorde Beatle. Zij wil met het initiatief de liefde voor muziek onder jongeren stimuleren.

Sinds een paar jaar is er ook een John Lennon Bus in Europa; deze deed in 2014 ook al eens Nederland aan. Per sessie kunnen negen muzikale jongeren deelnemen aan het project. Zij worden begeleid door drie Amerikaanse technici die zijn opgeleid door de John Lennon Bus-organisatie in de VS.

De bus doet Leeuwarden op 13 juli aan vanwege het Culturele Hoofdstad-jaar. Daarna gaat de bus naar Den Haag (16 juli) en Apeldoorn (18 juli). Jongeren die interesse hebben om mee te doen, kunnen zich melden bij de stichting Popsport. Het is de bedoeling dat de John Lennon Nus ook in 2019 Nederland aandoet. Popsport heeft hierover deze zomer overleg met een groot aantal lokale poppodia.