Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Het talent blijkt niet aan te slepen in The voice of Holland. Het jubileumseizoen ontaardde in eerste instantie in The fight of Holland, maar de zangers voerden vrijdagavond de boventoon, aangevoerd door de ’belachelijk goede’ Sophia (17). Daarnaast werd vilein geacteerd, en toonde Ali B zich een ’geniale klootzak’.