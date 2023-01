’Snow and the bear’ slome thriller in de sneeuw

Lokale slager Hasan vindt de nieuwkomer maar een bemoeial. Hij heeft zijn zwangere vrouw in de zaak nodig en zit dus niet te wachten op ongevraagd doktersadvies. Intussen krijgt hij het ook aan de stok met Samet. Deze buurtbewoner vindt het nog steeds kwalijk dat Hasan een lokale beer doodschoot. De geruchtenmolen komt dus op gang wanneer de slager plotseling verdwijnt. Is hij verscheurd door een tweede hongerige beer, of heeft iemand wraak op hem genomen? Is de notoire zuiplap in een ravijn gevallen, of was hij zijn huwelijk gewoon zat?

Die vragen blijven vervelend lang openstaan in Snow and the bear. De speelduur van 93 minuten wordt grotendeels volgemaakt met randzaken. Hasans vrouw maak zich zorgen, dorpsbewoners slachten een schaap in de hoop op een goede afloop en in het bos wordt een zoekactie opgezet. Te lang blijft het vaag waar deze film nou eigenlijk over gaat.

Zolang we niet weten of er überhaupt sprake is van een misdrijf, wordt het lastig om een gevoel van mysterie of spanning vast te houden. Sterke muziek of getalenteerde acteurs kunnen dan nog een verschil maken, maar ook die ontbreken te veel in Snow and the bear. Met die fletse sfeer maakt het ook niet meer uit dat deze film iets te vertellen heeft over vrouwenonderdrukking. Regisseur Selcen Ergun heeft zich duidelijk vertild aan haar speelfilmdebuut.

✭✭ (2uit 5)