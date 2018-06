’Roseanne, onze slaappil maakt je geen racist’

„Het was twee uur ’s ochtends en ik was aan het ’Ambien-twitteren’”, schreef ze ter verdediging van haar tweet „Muslim brotherhood & planet of the apes hebben een baby-vj” over de voormalig adviseur van voormalig president Obama, Valerie Jarret. Ambien is een slaapmiddel.

Maar het farmaceutische bedrijf achter het slaapmiddel, Sanofi, is niet blij met dit excuus, meldt TMZ. „Mensen van alle rassen, religies en nationaliteiten werken dagelijks voor ons om het leven te verbeteren van mensen over de hele wereld.” De woordvoerder erkent dat het middel Ambien bijwerkingen kan hebben. „Maar racisme is geen bijwerking van welke van onze medicatie dan ook maar.”

Maar al voordat het bedrijf claimde dat Roseanne Barr de Ambien zeker niet de schuld kan geven van haar racistische tweet, had ze nog meer excuses paraat. „Ik dacht oprecht dat Valerie Joods was en Perzisch. Onwetend van mij, zeker, maar... dat dacht ik.” Of dat het er beter op maakt voor de vrouw die nog maar kortgeleden de ambitie uitsprak minister-president van Israël te willen worden...