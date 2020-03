Jeroen Kijk in de Vegte ’faket’ aanwezigheid bij Radio 1

Voor luisteraars was het niet te zien maar Jeroen en presentatrice Margreet Reijntjes keken naar elkaar via tv-schermen, waardoor Jeroen toch enigszins aanwezig was. Aan het begin van de uitzending vertelde hij dat hij er bewust voor had gekozen om thuis te blijven.

„Ik liep vanochtend door het huis en ik dacht: ik voel mij goed, ik ben fit en gezond, ik heb geen koorts, ik hoef niet te hoesten. Tegelijkertijd lees je de verhalen uit Italië en Spanje en vraag je je af waar dit naartoe gaat”, aldus Jeroen. „Wat een rijkdom is het dat ik me nog gezond voel. Ik wil dat never nooit riskeren. Hoe klein is de moeite om het op deze manier op te lossen?”

Of Jeroen straks ook zijn Radio 2-programma vanuit eigen huis gaat maken, weet hij nog niet. „Ik weet niet of ik het volhoud om hier twee of drie weken te zitten en hier een programma te doen. Je zit wel in je eentje.”