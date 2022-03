Sophie Hilbrand en Khalid Kasem keren terug met talkshow

In de talkshow worden vanuit een nieuwe studio onderwerpen uit politiek, sport, cultuur, muziek en entertainment besproken. Het programma neemt de plek in van talkshow M, die zoals gebruikelijk een seizoensstop houdt.

„Het nieuwe seizoen Khalid & Sophie kan voor mij niet snel genoeg beginnen. De dagelijkse realiteit vraagt veel van onze aandacht, tegelijkertijd zijn we naarstig op zoek naar hoopgevende en inspirerende verhalen”, zegt Kasem over de start van het nieuwe seizoen.

Hilbrand vult aan dat ze enorm veel zin heeft in het nieuwe programma. „De actualiteit van vandaag is natuurlijk allesbehalve vrolijk. Daar zullen we veel aandacht aan besteden. Maar waar het past zullen we ook zeker de vrolijkheid niet schuwen omdat we, geprogrammeerd na EenVandaag en voor Het Journaal, denken dat we onze kijkers daar ook een plezier mee doen.”