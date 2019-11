Boze fans lopen weg bij playbackende Janet Jackson

Janet Jackson Ⓒ Hollandse Hoogte

Een aantal fans dat afgelopen vrijdag naar een concert van Janet Jackson in Perth ging, verliet hevig teleurgesteld de concertzaal nog voordat de zangeres haar eerste nummer had afgemaakt. De reden hiervoor was dat Jackson ten eerste 40 minuten te laat begon en vervolgens begon te playbacken. Dit meldt Radar Online.