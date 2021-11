Familie 9-jarige dode Astroworld weigerde geld Travis Scott voor uitvaart

In een brief, die is ingezien door muziekblad Rolling Stone, schrijft de advocaat van de familie: „Het aanbod van uw cliënt is afgewezen. Ik twijfel er niet aan dat meneer Scott spijt heeft, het proces zal pijnlijk zijn voor hem. Hopelijk ziet hij in dat hij deels verantwoordelijkheid is voor deze tragedie.”

De 9-jarige Ezra Blount werd vertrapt in de chaos bij het concert en overleed later aan zijn verwondingen. Hij werd vorige week begraven. Zijn familie heeft een aanklacht ingediend tegen Scott.

In totaal kwamen tien mensen om het leven bij het festival begin november. Tientallen mensen hebben de rapper aangeklaagd. Scott krijgt veel kritiek, omdat hij zijn concert niet snel genoeg zou hebben gestopt toen de menigte in paniek raakte.